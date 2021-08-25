Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнём делать свои комбайны, и мечта сбылась»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи с сельчанами особенный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны.

Президент напомнил о том, что четверть века назад многие специалисты высказывались против решения развивать производство отечественной техники, предлагали закупать за рубежом. Вопреки скептическим прогнозам, сегодня Беларусь – один из мировых лидеров по производству сельхозмашин. Выпускаем 11 моделей в 75 модификациях. Еще 7 новых версий комбайнов в ближайшее время будет запущено в производство. Как создавали первый отечественный комбайн? Об этом читайте здесь. Современные образцы показали главе государства во время поездки. Также Президенту доложили о перспективах развития зернового комбайностроения. На выставке техники особое внимание Александра Лукашенко привлек тот самый первый комбайн – КЗР-10 «Полесье-Ротор», с которого, по сути, и начиналось отечественное производство.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Тогда было смелое решение ваше, но оправдало. Во-первых, школа создана за это время. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я исходил из того, что чем-то надо убирать, но не это главное. Главное, что мы начинаем делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро сделать, остановились на этом. И мы же потом посмотрели – в 1999-м или каком году мы с тобой смотрели – первый образец убирал. Мы искали там потери, мы потерь не нашли. Сергей Федорович:

Как раз 25 лет назад мы первый образец демонстрировали.

Александр Лукашенко:

Потерь не было, для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает. Я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать. Все можем сделать, Господи, особенно сейчас. Мир взаимозависимый: сегодня не умеешь делать – завтра научишься. Где-то купил, чего-то там скопировал, улучшил. Но самое главное, чтобы понимали, что была только эта средняя часть. Был трактор. А на этот трактор мы навесили жатку...

– И молотильное-сепарирующее устройство.

– ...и молотильное. Ротор, да? Но главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась.