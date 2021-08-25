Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.
25 августа Президенту демонстрируют следующие поколения гомельских комбайнов, всего в каталоге 11 моделей и 75 модификаций. От самых простых и компактных до высокопроизводительных с народной приставкой «супер». Такие способны намолачивать до 60 тонн в час. В ближайшее время в производство запустят семь новых моделей. И здесь закономерный вопрос – все ли свое? Для машиностроения импортные детали – антистимул. Особенно важно это в условиях санкционных претензий Запада.
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
По двигателям у нас более-менее нормально, есть определенные проблемы по сложной гидравлике и есть определенные проблемы по интегральным микросхемам. Уже не один раз звучало, что надо браться за эту работу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну так надо браться, сколько можно об этом говорить?
– Работаем с «Интегралом», с россиянами, плотно очень. С Борисовом собрали рабочие группы совместные и занимаемся этим.
– Надо уходить, делать свои интегральные эти узлы, агрегаты. Мы должны им дать гидравлику, ну не будут же они все у себя производить.
– Александр Григорьевич, у нас есть с ними программа, мы дальше работаем. Достаточно большое количество компонентов уже импортозаместили с гомельской компанией «Салео». Есть еще сложности прежде всего и технические, и конструкторские, о которых мы еще не знаем, потому что есть тонкости. Над этим работаем.
– Взять, отдать им импортный узел, пускай производят. Надо напрягаться сейчас. Потому что, ну, да, плохо, санкции.
– Есть и плюсы, и минусы.
– Импортозамещение, надо заниматься этим.
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