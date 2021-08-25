Прямой эфир

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?

25 августа 2021 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

25 августа Президенту демонстрируют следующие поколения гомельских комбайнов, всего в каталоге 11 моделей и 75 модификаций. От самых простых и компактных до высокопроизводительных с народной приставкой «супер». Такие способны намолачивать до 60 тонн в час. В ближайшее время в производство запустят семь новых моделей. И здесь закономерный вопрос – все ли свое? Для машиностроения импортные детали – антистимул. Особенно важно это в условиях санкционных претензий Запада.

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?-1

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
По двигателям у нас более-менее нормально, есть определенные проблемы по сложной гидравлике и есть определенные проблемы по интегральным микросхемам. Уже не один раз звучало, что надо браться за эту работу.

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну так надо браться, сколько можно об этом говорить?

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?-5

Работаем с «Интегралом», с россиянами, плотно очень. С Борисовом собрали рабочие группы совместные и занимаемся этим.
Надо уходить, делать свои интегральные эти узлы, агрегаты. Мы должны им дать гидравлику, ну не будут же они все у себя производить.

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?-7

Александр Григорьевич, у нас есть с ними программа, мы дальше работаем. Достаточно большое количество компонентов уже импортозаместили с гомельской компанией «Салео». Есть еще сложности прежде всего и технические, и конструкторские, о которых мы еще не знаем, потому что есть тонкости. Над этим работаем.
Взять, отдать им импортный узел, пускай производят. Надо напрягаться сейчас. Потому что, ну, да, плохо, санкции.
Есть и плюсы, и минусы.
Импортозамещение, надо заниматься этим.

Читайте также:

Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Логойский район

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду

Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась»

# Государственная политика в области импортозамещения # Александр Лукашенко # Александр Новиков

Другие новости рубрики

Все новости
«Соответствуют западным образцам?» Вот что показали главе государства в поле под Минском
25 августа 2021 17:27

«Соответствуют западным образцам?» Вот что показали главе государства в поле под Минском

Почему американцы смело берут кредиты, а наши люди привыкли экономить? Говорим о финансовой грамотности белорусов
25 августа 2021 17:08

Почему американцы смело берут кредиты, а наши люди привыкли экономить? Говорим о финансовой грамотности белорусов

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду
25 августа 2021 16:57

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду