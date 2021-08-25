Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня линейка белорусской сельхозтехники насчитывает десятки современных моделей и модификаций. Многие из них востребованы на мировом рынке и помогают убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

25 августа Президенту демонстрируют следующие поколения гомельских комбайнов, всего в каталоге 11 моделей и 75 модификаций. От самых простых и компактных до высокопроизводительных с народной приставкой «супер». Такие способны намолачивать до 60 тонн в час. В ближайшее время в производство запустят семь новых моделей. И здесь закономерный вопрос – все ли свое? Для машиностроения импортные детали – антистимул. Особенно важно это в условиях санкционных претензий Запада.