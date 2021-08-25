Лукашенко – Турчину: слушай, если не могут они, бери косу, коси сорняки. Я же это делаю

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без прикрас поговорили об актуальных вопросах в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко обратил внимание управленцев на отстающие предприятия. Разрыва между лидерами и малоприбыльными фермами быть не должно. Как минимум дисциплину и порядок аграрии должны соблюдать независимо от размера хозяйства и его геолокации. Пример – личный опыт Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Получается так: где-то там что-то подготовили, приехали, отметились, посмотрели, по телевизору показали. А в других местах? Здесь должен быть порядок тот, который можно в данном случае. Ну, слушай, не могут они – бери косу, коси сорняки и прочее. Я же это делаю, ты же ко мне не имеешь претензий на моем поле – твоем. Я на твоем поле 37 гектаров сам смотрю, арбузы были вчера. Это же арбузы не потому, чтобы пиар какой-то. Я начинал с одного сорта – это эксперименты – с голландского сорта. Вчера мы собирали сколько? Пять сортов там было. Возделываю картошку. Какую картошку? Приходит ученый, все по технологии, он мне севообороты приносит на 37 гектаров. Я, Президент, смотрю севообороты. Здесь клочок, так, это предшественник какой, какая норма, что они вносят, какие удобрения, все делают как надо. А потом собираю урожай и смотрю результат. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают нам, производителям. Точно так же рапс, травы.