Лукашенко – Турчину: слушай, если не могут они, бери косу, коси сорняки. Я же это делаю

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Логойский район Минской области. Повод для встречи особенный. Ровно 25 лет назад по поручению главы государства на предприятии «Гомсельмаш» начали выпускать отечественные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без прикрас поговорили об актуальных вопросах в сельском хозяйстве. Александр Лукашенко обратил внимание управленцев на отстающие предприятия. Разрыва между лидерами и малоприбыльными фермами быть не должно. Как минимум дисциплину и порядок аграрии должны соблюдать независимо от размера хозяйства и его геолокации. Пример – личный опыт Президента.