Комбайнеры теперь не нужны? На «Гомсельмаше» рассказали, какими будут беспилотники для уборки зерна

Новости Беларуси. За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочной техники на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпущено свыше 38 тысяч машин, а география регулярных поставок шагнула гораздо дальше традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Сегодня мы показываем машину с системой автоматического вождения. Тут уже использованы самые современные технологии, фактически интеллектуальное зрение. Стоит две видеокамеры, и она способна с точностью до 10 сантиметров, независимо от механизатора, вести по кромке поля комбайн. Комбайнер остается следить за качеством уборки и не отвлекаться на вождение.

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