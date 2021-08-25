Министр промышленности Беларуси: «Каждый год должны были обновлять в пределах 600-650 комбайнов»

Новости Беларуси. За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочной техники на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпущено свыше 38 тысяч машин, а география регулярных поставок шагнула гораздо дальше традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Сегодня в Беларуси работает более 7 000 комбайнов. По нашим расчетам, практически каждый год должны были обновлять в пределах 600-650 комбайнов. По этому году мы уже поставили для предприятий Республики Беларусь 350 комбайнов. Надеемся, что до конца года тот норматив, который требуется от сельского хозяйства, постараемся выполнить.

Читайте также:

Комбайнеры теперь не нужны? На «Гомсельмаше» рассказали, какими будут беспилотники для уборки зерна

«Стоимость нашей техники ровно в два раза ниже». Сравнили американский и белорусский комбайны

Есть еще сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?