Прямой эфир

«Стоимость нашей техники ровно в два раза ниже». Сравнили американский и белорусский комбайны

25 августа 2021 18:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За четверть века «Гомсельмаш» уверенно закрепился в пятерке крупнейших производителей зерноуборочной техники на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стоимость нашей техники ровно в два раза ниже». Сравнили американский и белорусский комбайны-1

Выпущено свыше 38 тысяч машин, а география регулярных поставок шагнула гораздо дальше традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

«Стоимость нашей техники ровно в два раза ниже». Сравнили американский и белорусский комбайны-4

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Был своего рода демопоказ. На одном поле, при одинаковых условиях, при одинаковой урожайности. На поле работало две единицы техники. John Deere 785-й, наш комбайн 1624. Результаты показали одинаковую производительность, на нашей технике меньше потери зерна. При том при всем, что стоимость нашей техники ровно в два раза ниже импортной.

Читайте также:

Есть еще сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?

Лукашенко в Логойском районе: не наведут порядок – доложишь, расстанемся со всеми. Повторять я больше не буду

«Соответствуют западным образцам?» Вот что показали главе государства в поле под Минском

# Сельское хозяйство # общество # Александр Новиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Комбайнеры теперь не нужны? На «Гомсельмаше» рассказали, какими будут беспилотники для уборки зерна
25 августа 2021 18:13

Комбайнеры теперь не нужны? На «Гомсельмаше» рассказали, какими будут беспилотники для уборки зерна

Григорий Азарёнок о дистанционном обучении: «Совершенный концлагерь, где его узники даже не догадываются, что они в плену»
25 августа 2021 17:46

Григорий Азарёнок о дистанционном обучении: «Совершенный концлагерь, где его узники даже не догадываются, что они в плену»

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?
25 августа 2021 17:30

Есть ещё сложности, о которых мы не знаем. О каких проблемах Лукашенко рассказали на «Гомсельмаше»?