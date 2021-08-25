«Стоимость нашей техники ровно в два раза ниже». Сравнили американский и белорусский комбайны

Выпущено свыше 38 тысяч машин, а география регулярных поставок шагнула гораздо дальше традиционных рынков России и Казахстана. Сегодня белорусская техника помогает убирать хлеб даже в Аргентине и Зимбабве.

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

Был своего рода демопоказ. На одном поле, при одинаковых условиях, при одинаковой урожайности. На поле работало две единицы техники. John Deere 785-й, наш комбайн 1624. Результаты показали одинаковую производительность, на нашей технике меньше потери зерна. При том при всем, что стоимость нашей техники ровно в два раза ниже импортной.

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