Лукашенко: по-хозяйски надо подходить ко всему – это экономия миллионов-миллионов рублей!

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски. После экскурсии по поселку Президент пообщался с журналистами. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Новая Околица. Новый населенный пункт в 20 километрах от Минска этим туманным утром выглядит весьма уютно, несмотря на то, что идет строительство и нога человека в начищенных туфлях здесь ступает реже, чем строительский ботинок. Тем не менее экспериментальный поселок даже на этом этапе напоминает выстроенные на заокеанский манер. Но задача у этой локации сегодня иная. Говоря преподавательским языком, а Александр Лукашенко в прошлом занимался именно этой деятельностью, сегодня в плане Президента практическое занятие по теме...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строительство жилья без бюрократии и волокиты. Этой проблемы касались на одном из июньских совещаний, когда стало понятно, что дальше терпеть навороченные сложности при строительстве домов невозможно. Нет, речь идет не столько о физлицах – здесь как раз проще. Созданы условия – бери землю да строй. Острее вопрос стоит у застройщиков, которые такой легкостью похвастаться не могут. Пока. Понимая, что нужно менять подходы, раз буксуем, Президент решился на эксперимент. Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения. В августе началось строительство и сегодня уже готов с десяток домов, а 65 параллельно проектируют и возводят. Глава государства по первому впечатлению доволен.