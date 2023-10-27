Лукашенко: по-хозяйски надо подходить ко всему – это экономия миллионов-миллионов рублей!
Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня, 27 октября, проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.
После экскурсии по поселку Президент пообщался с журналистами. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
Подробности в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Новая Околица. Новый населенный пункт в 20 километрах от Минска этим туманным утром выглядит весьма уютно, несмотря на то, что идет строительство и нога человека в начищенных туфлях здесь ступает реже, чем строительский ботинок. Тем не менее экспериментальный поселок даже на этом этапе напоминает выстроенные на заокеанский манер. Но задача у этой локации сегодня иная. Говоря преподавательским языком, а Александр Лукашенко в прошлом занимался именно этой деятельностью, сегодня в плане Президента практическое занятие по теме...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Строительство жилья без бюрократии и волокиты.
Этой проблемы касались на одном из июньских совещаний, когда стало понятно, что дальше терпеть навороченные сложности при строительстве домов невозможно. Нет, речь идет не столько о физлицах – здесь как раз проще. Созданы условия – бери землю да строй. Острее вопрос стоит у застройщиков, которые такой легкостью похвастаться не могут. Пока. Понимая, что нужно менять подходы, раз буксуем, Президент решился на эксперимент.
Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения.
В августе началось строительство и сегодня уже готов с десяток домов, а 65 параллельно проектируют и возводят. Глава государства по первому впечатлению доволен.
Александр Лукашенко:
Я вот так с Анатолием Александровичем часто разговариваю. Когда, говорю, ты покажешь начало? Он все так оттягивал, вот на этот день договорились. Вот отсюда уже смотрю: красивая улица, без всяких излишеств. Только надо будет заставить людей, которые тут будут жить, чтобы это все было окультурено. Чтобы здесь благоухало, чтобы здесь цветов было море. Наши люди к этому не привыкли. Поэтому надо их к этому подталкивать. В будущем году, возможно, как мы договорились, Год качества.
Но удалось ли реализовать главное требование?
Александр Лукашенко:
По-хозяйски надо подходить ко всему. А по-хозяйски – это экономия миллионов-миллионов рублей.
Читайте также:
Лукашенко предложили скорректировать процесс оформления земельного участка
Лукашенко: ни израильскому, ни палестинскому народу это не надо – они хотят спокойно жить
«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки