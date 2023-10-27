Лукашенко оценил варианты домов в Новой Околице
Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.
Как реализовали хозяйский подход в Новой Околице, пошли смотреть на примерах. Рядом с каждым домом общая небольшая территория, никаких заборов здесь возводить будет нельзя, а вот следить за внешним видом придется. Первый вариант от «Борисовжилстрой». Компактный дом для семьи с детьми. Две спальни, гостиная и кухня, терраса и вид на лес обойдутся примерно в 240 000 белорусских.
«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки.
Смотрели варианты и от «Брестжилстроя» с плоской крышей и более свободной планировкой – 110 квадратных метров обойдется белорусу в 70 000 долларов. Есть еще вариант от «Солигорского ДСК», немного другой, более просторный. В общем, на разный карман и запрос. Как будут реализовывать эти дома, пока еще вопрос, но уже известно, что возможности купить их в кредит или в рассрочку от застройщика не будет, а чтобы оценить спрос, несколько выставят на аукцион. В любом случае, если эксперимент удастся, такие дома можно будет заказать и построить на любом участке земли, которую белорусам фактически раздают в живописных, но заброшенных уголках страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В истории останетесь только тогда, когда снимите все вот эти препоны лишние, бюрократию изживете. Поэтому надо добить это до нового года и больше не возвращаться. По многоэтажным застройкам тоже надо двигаться…
– Есть концепция, есть указ проекта, идет тяжело, но до нового года…
– Ничего! Все зависит от вас!
Читайте также:
Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения
Лукашенко предложили скорректировать процесс оформления земельного участка
Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель