Лукашенко оценил варианты домов в Новой Околице

Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения сегодня проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.

Как реализовали хозяйский подход в Новой Околице, пошли смотреть на примерах. Рядом с каждым домом общая небольшая территория, никаких заборов здесь возводить будет нельзя, а вот следить за внешним видом придется. Первый вариант от «Борисовжилстрой». Компактный дом для семьи с детьми. Две спальни, гостиная и кухня, терраса и вид на лес обойдутся примерно в 240 000 белорусских. «Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки.