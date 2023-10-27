О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов

В семье Стасей рождаются только парни, поэтому пример старших мужчин является хорошей мотивацией в выборе вида спорта для младших. О династии белорусских хоккеистов рассказали в «Специальном репортаже» СТВ.

Сергей Стась – игрок восьми заокеанских клубов. Также он смог реализовать себя в семи европейских командах, немецких. «Шахтер», «Гомель» и «Динамо-Минск» гордятся, что Стась играл и за них. Конечно, в летописи Сергея и сборная Беларуси, почти 18 лет кочевой заграничной жизни, а вообще почти четверть века игрока. Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер (подробности).

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:

Выигрываешь матч – казалось бы, завтра новый день, но ты наслаждаешься этими эмоциями. Вот оно счастье! Я болезненно переживаю каждое поражение. Я не тот человек, который будет на чем-то останавливаться, все равно есть какие-то мечты. Для меня это поработать тренером в КХЛ, поработать главным тренером. Я все для этого делаю, иду к этой цели. Очень хотелось поработать в национальной команде. Сейчас работаю с молодежной сборной – я горжусь этим. Крепкий тыл – жена, дети, которые тоже играют в хоккей. Я наслаждаюсь этими моментами.

Старший сын Сергея Стася Сергей Стась. Карьера первенца, как когда-то и папы, – в Европе. Но Сергей Стась младший в курсе событий отечественного хоккея и КХЛ. О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск» – читайте далее. Самого младшего Стася зовут Макар, он седьмой в династии. В свои три года Макар Стась, точно знает какой его любимый вид спорта и кем он будет.

– Ты хоккеист?

– Да, я хоккеист.

– Или футболист?

– Нет! Я хоккеист.