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О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов

27 октября 2023 17:49
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В семье Стасей рождаются только парни, поэтому пример старших мужчин является хорошей мотивацией в выборе вида спорта для младших. О династии белорусских хоккеистов рассказали в «Специальном репортаже» СТВ.

О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов-1

Сергей Стась – игрок восьми заокеанских клубов. Также он смог реализовать себя в семи европейских командах, немецких. «Шахтер», «Гомель» и «Динамо-Минск» гордятся, что Стась играл и за них. Конечно, в летописи Сергея и сборная Беларуси, почти 18 лет кочевой заграничной жизни, а вообще почти четверть века игрока.

Сыновьям Андрея Стася пророчат большое спортивное будущее – вот что сказал тренер (подробности).

О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов-4

Сергей Стась, главный тренер ХК «Гомель»:
Выигрываешь матч – казалось бы, завтра новый день, но ты наслаждаешься этими эмоциями. Вот оно счастье! Я болезненно переживаю каждое поражение.

Я не тот человек, который будет на чем-то останавливаться, все равно есть какие-то мечты. Для меня это поработать тренером в КХЛ, поработать главным тренером. Я все для этого делаю, иду к этой цели. Очень хотелось поработать в национальной команде. Сейчас работаю с молодежной сборной – я горжусь этим. Крепкий тыл – жена, дети, которые тоже играют в хоккей. Я наслаждаюсь этими моментами.

О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов-7

Старший сын Сергея Стася Сергей Стась. Карьера первенца, как когда-то и папы, – в Европе. Но Сергей Стась младший в курсе событий отечественного хоккея и КХЛ.

О первом дне на льду, поддержке болельщиков и государства. Пообщались с капитаном хоккейного «Динамо-Минск» – читайте далее.

Самого младшего Стася зовут Макар, он седьмой в династии. В свои три года Макар Стась, точно знает какой его любимый вид спорта и кем он будет.

О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов-10

Ты хоккеист?
– Да, я хоккеист.
– Или футболист?
– Нет! Я хоккеист.

О чём мечтает Сергей Стась и кем станет самый младший из династии? Рассказываем о семье белорусских спортсменов-13

В династии Стасей все возможные хоккейные амплуа, они живут ледовыми баталиями и грезят успехом. В их дружной семье нет сомнений, что каждый из них не только может, но и должен побеждать, ведь они рождены в белорусском хоккее!

Подробности в видео.

# Белорусские спортсмены # общество # Сергей Стась # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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