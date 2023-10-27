Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения
Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения 27 октября проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица, что в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории современного поселка в 210 гектаров в будущем планируется возвести порядка 230 домов: их площадь варьируется от 70 до 140 квадратных метров. Продавать дома будут по довольно демократичным ценам. Специалисты уже освоили первую очередь. Строительством домов в Новой Околице занимаются 12 белорусских организаций. Стоит напомнить, что некоторое время назад по требованию Президента была упрощена процедура частного строительства. Поскольку каждый шаг всех согласований стоил и денег, и времени. Теперь новый опыт распространяют на крупных застройщиков. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди жаловались, что долго строим. И дело даже не в том, что мы долго строим какое-то жилье: чтобы начать строительство, надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения. Кто на МЧС, кто на милицию жаловался и так далее. Мною был сделан первый шаг, я не единожды об этом говорил, мы разрешили частным застройщикам: стройте так, как вы хотите. В начале года было поручено Анатолию Александровичу, на этом месте – это только начало – мы строим здесь поселок. И я ему сказал: снимаю с тебя всякие законы, указы, распоряжения, иди и строй по-хозяйски. Так, как ты сочтешь нужным, принимай решение. Твое решение здесь закон. Здесь по уму должен быть построен поселок. Так, как нужно людям. Без лишних затрат.
Президент ознакомился с начинкой домов, подробно задавая профильным специалистам сопутствующие вопросы по ценам, затратам и, естественно, окупаемости проекта.
После Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Затронули ряд важных тем: от нынешней непростой ситуации на Ближнем Востоке, положении Украины до вопросов, касающихся каждого из нас, – выполнения поручений в сфере здравоохранения после громкого совещания в мае.
Подробности – в следующем эфире.