Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения

На территории современного поселка в 210 гектаров в будущем планируется возвести порядка 230 домов: их площадь варьируется от 70 до 140 квадратных метров. Продавать дома будут по довольно демократичным ценам. Специалисты уже освоили первую очередь. Строительством домов в Новой Околице занимаются 12 белорусских организаций. Стоит напомнить, что некоторое время назад по требованию Президента была упрощена процедура частного строительства. Поскольку каждый шаг всех согласований стоил и денег, и времени. Теперь новый опыт распространяют на крупных застройщиков. Одним из главных условий Президента было и остается подходить к вопросу по-хозяйски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди жаловались, что долго строим. И дело даже не в том, что мы долго строим какое-то жилье: чтобы начать строительство, надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения. Кто на МЧС, кто на милицию жаловался и так далее. Мною был сделан первый шаг, я не единожды об этом говорил, мы разрешили частным застройщикам: стройте так, как вы хотите. В начале года было поручено Анатолию Александровичу, на этом месте – это только начало – мы строим здесь поселок. И я ему сказал: снимаю с тебя всякие законы, указы, распоряжения, иди и строй по-хозяйски. Так, как ты сочтешь нужным, принимай решение. Твое решение здесь закон. Здесь по уму должен быть построен поселок. Так, как нужно людям. Без лишних затрат.