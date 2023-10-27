Лукашенко предложили скорректировать процесс оформления земельного участка

На территории современного поселка в 210 гектаров в будущем планируется возвести порядка 230 домов: их площадь варьируется от 70 до 140 квадратных метров. Продавать дома будут по довольно демократичным ценам. Специалисты уже освоили первую очередь. Строительством домов в Новой Околице занимаются 12 белорусских организаций.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы посмотрели на эту бюрократию, честно говоря, первый пункт – оформление земельного участка. Получается, что мы участок оформляем два раза. Когда приходим строить и оформляем участок для тех, кто строит, отводим землю под строительство и платим 3 тысячи рублей. А потом оформляет уже дом тот, кто его купил или будет эксплуатировать, и снова платит деньги.

Вы когда-то сказали, первая ваша фраза мне запомнилась: чего мы не можем в том же Вишове, где знаем эти свободные участки, чтобы кто-то просто забил эти четыре колка и сказал: здесь построй дом. Но каждому так не разрешишь, и мы предлагаем дальше юридическим документом попросить у вас, чтобы вы это утвердили. Количество организаций, которые могут такие дома строить. Мы их перечисляем – и по такому принципу местные органы власти выделяют этот участок, условно, в сельском населенном пункте ограниченном, чтобы он построил этот дом, который потом будет продан, не знаю, по какому принципу: или сельскохозяйственное предприятие купит и так далее.