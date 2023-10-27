Нотариус рассказала, в чём разница между завещанием и договором дарения

Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Дарить лучше, чем завещать. Елена, вы как нотариус что скажете?
Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Это самый популярный вопрос на консультациях у нотариуса: что лучше сделать – завещание либо дарение? Это две принципиально разные вещи. Если говорить, кому лучше или хуже – смотря с чьей стороны вы задаете этот вопрос, я бы сказала так. Две принципиальные разницы между завещанием и дарением. Первое: когда составляешь завещание, у тебя остается право владения, пользования и распоряжения этим имуществом, которое ты указал в завещании – это очень важно. То есть ты написал завещание на какое-то имущество, но чувствуешь, знаешь, что ты собственник, хозяин. Ты можешь в дальнейшем решать юридическую судьбу этого имущества, если вдруг что-то тебе понадобится. При дарении, подписал договор дарения, одаряемый пошел в территориальную организацию по регистрации недвижимости, зарегистрировал переход права собственности на это имущество. Собственник имущества теряет право владения и пользования этим имуществом, уже не может им распоряжаться и повлиять на нового собственника. Допустим, запретить ему, что-то делать он не может. То есть подарил и забыл. Это первое существенное отличие. Второе отличие – это то, что завещание можно отменить в любой момент, и это хорошо для завещателя. То есть времена меняются, разные ситуации бывают. Если ты составил завещание, можешь его отменить путем уничтожения либо пойти, составить новое завещание на другого человека.
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