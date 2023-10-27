«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки

Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения 27 октября проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица, что в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения

После доклада Президент ознакомился с начинкой домов (на данный момент на территории микрорайона представлено 19 типов), подробно задавая профильным специалистам сопутствующие вопросы: о ценах, затратах и, естественно, окупаемости проекта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты скажи, по-хозяйски так, как мы здесь строили, годится для строителей, архитекторов?

– Конечно, годится.

– То есть это быстро, надежно?

– Да.

– Если ты говоришь, что это нормально, никакой волокиты и прочее, так надо и строить. Чтобы вы не бегали, не уговаривали никого. Пришел, договорился с потребителем товара этого. Построил – будь здоров! Лукашенко предложили скорректировать процесс оформления земельного участка