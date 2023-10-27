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«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки

27 октября 2023 14:10
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Новости Беларуси. Строить жилье без бюрократии и волокиты. Выполнение этого поручения 27 октября проверил глава государства. Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица, что в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: люди жаловались, что долго строим. Надо ходить по чиновникам, просить какие-то разрешения

«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки-1

После доклада Президент ознакомился с начинкой домов (на данный момент на территории микрорайона представлено 19 типов), подробно задавая профильным специалистам сопутствующие вопросы: о ценах, затратах и, естественно, окупаемости проекта.

«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты скажи, по-хозяйски так, как мы здесь строили, годится для строителей, архитекторов?
– Конечно, годится.
– То есть это быстро, надежно?
– Да.
– Если ты говоришь, что это нормально, никакой волокиты и прочее, так надо и строить. Чтобы вы не бегали, не уговаривали никого. Пришел, договорился с потребителем товара этого. Построил – будь здоров!

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«Построил – будь здоров!» Президент обозначил новый формат частной жилой застройки-7

Александру Лукашенко показали несколько вариантов домов с разной планировкой. После экскурсии по поселку Президент пообщался с журналистами. Во время разговора затронули ряд важных тем: от издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины до кровоточащей раны на Ближнем Востоке. Глава государства впервые публично прокомментировал непростую ситуацию в регионе.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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