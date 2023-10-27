Лукашенко: ни израильскому, ни палестинскому народу это не надо – они хотят спокойно жить

Кому выгодно такое развитие событий? Как и в ситуации с любым вооруженным противостоянием, уж точно не обычным гражданам государств. Но, как и в ситуации с любым другим вооруженным противостоянием, за океаном тут же определили виновных и главных бенефициаров. Крикнуть первым, чтобы никто не подумал на тебя – их избитая стратегия. Так что ничего нового. Ожидаемо – виноваты Россия и Беларусь. Александр Лукашенко предлагает другие варианты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кому выгодно? Вот нас с россиянами упрекают. Нам выгодно – Украина отошла на второй план. Слушайте, давайте откровенно, то, что про нас начали меньше говорить, наверное, неплохо. Но не такой же ценой! Люди гибнут, что мы, радоваться будем? А давайте возьмем дальше эту логику: кому выгодно? А что, американцам невыгодно? У них выборы. В Украине они обкакались. И очень прилично. И выборы, и Украина не получается. Надо как-то перейти на другое поле. Вот тихонько перейдем туда. Там проще, там же не против России, ядерной державы, воевать. Там будет проще. Пока. Поэтому им это выгодно. Возьмите Израиль, сейчас меня в антисемитизме обвинят. Вы же знаете, что там происходит. Ситуация очень опасная, очень опасная ситуация. Израиль ядерная страна, имеют ядерное оружие, которое могут применить. Иран не подарок. Если вспыхнет, мало не покажется. А там дальше конфликт Индия – Пакистан, Китай – Тайвань дальше. И так может вспыхнуть вся планета.

Выход один – надо создавать государство палестинское, как было в 1947 году принято решение. Что тут нападать на этого бедного Гутерриша – не то ляпнул. Он правильно сказал. В жутких условиях живут люди. Им надо создать государство. Сказать: ребята, не автономия палестинская, вот ваше государство, вот еврейское государство. Сесть, договориться раз и навсегда. Будут границы, они будут жить как в своем государстве. Тогда можно и предъявлять претензии. А чего же мы людей под землю загнали и требуем от них, чтобы они кричали «ура-ура, вы, израильтяне, молодцы, правы». Ни израильскому народу, ни палестинскому народу это не надо. Они хотят спокойно жить, растить детей.

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