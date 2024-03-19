Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой

Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства.

Олег Новицкий в целом согласен, готов подставить плечо, но сразу озвучивает нюанс: в следующий раз белорусы должны лететь со своей научной программой, опыт будет, да и хватка есть.