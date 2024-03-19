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Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой

19 марта 2024 17:43
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Президент Беларуси рассчитывает на продолжение совместных с Россией проектов по космическим полетам. Об этом Александр Лукашенко заявил 19 марта во время видеоконференцсвязи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС, которые в настоящее время находятся на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет стал возможным благодаря поступательному сотрудничеству Минска и Москвы, да и теплым межличностным отношениям лидеров двух стран. И является красноречивым подтверждением созидательной повестки Союзного государства.

Олег Новицкий в целом согласен, готов подставить плечо, но сразу озвучивает нюанс: в следующий раз белорусы должны лететь со своей научной программой, опыт будет, да и хватка есть.

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой-1

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-25»:
Можете еще забросить вопрос, чтобы как-то еще была возможность белорусам не как иностранцам, а как братьям иметь возможность участвовать в подготовке как профессионалам, а не просто как туристам на короткий полет.

Лукашенко: переговорю с Путиным – они согласятся. Новицкий предложил белорусам лететь со своей программой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не вопрос!
– Со своей программой.
– Поэтому это я обещаю: я переговорю, но мне хотелось, чтобы вы втроем слетали!
– Мы готовы!
– Хорошо! Осталось только деньги найти, но Путин насчет этого молодец, они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать как космическое государство. Но мы с ними рассчитаемся по другим направлениям. Когда санкции ввели, думали, что мы рухнем, а оказалось, что мы востребованы, особенно в космической отрасли Российской Федерации. Наш «Интеграл», чипы и прочее. Мы все это делали, делаем, но сейчас востребованность очень высокая со стороны вот этого аэрокосмического сегмента экономики Российской Федерации. Поэтому на встречу идут и специалисты. И я должен поблагодарить прежде всего Борисова [Юрий Борисов, генеральный директор «Роскосмоса» – прим. ред.], он молодец – отозвался на все мои просьбы. Очень приличный человек.

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# Белорусские космонавты # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Марина Василевская

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