Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?
Опасные аферы. В Минской области стремительно растет число кибермошенничеств. Только за 2023 год цифры увеличились примерно на 70 %. Неутешительна и статистика по подростковой преступности. Несовершеннолетние нередко становятся подсудимыми. Только Слуцким райотделом Следственного комитета с начала 2024 года в отношении подростков возбуждено семь уголовных дел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Семь уголовных дел и все по одной статье – 222-й УК Республики Беларусь. Незаконный оборот средств платежа. Обвиняемым еще нет 18-ти. Подростков все чаще втягивают в свои черные дела аферисты, каждый раз пробуя на них новые схемы мошенничества. Одна из простых: оформить банковскую карту и передать все данные за вознаграждение.
Ангелина Шигалева, корреспондент:
На такие уловки попадаются те, кто хочет заработать. Обычно предложения находят в Telegram-каналах. За предоставление данных с карт обещают от 10 до 300 белорусских рублей. Сейчас и мы попробуем откликнуться.
Далее карту просят зарегистрировать в банкинге или предоставить уже готовые логин и пароль. На этом этапе мошенники обычно расплачиваются со своими случайными подельниками и дальше работают сами.
На такую схему попался и 17-летний житель Слуцкого района. Он откликнулся на предложение одногруппника быстро подзаработать. Зарегистрировал банковскую карту и получил свой бонус. После рассказал о легких деньгах друзьям. Как итог – сегодня парень фигурант уголовного дела.
– Ну я же не знал, что так будет. Казалось: ну что там, обычная карточка. Потом к одногруппнику милиция приехала. Потом он рассказывал, что это мошенники, они данные собирают.
О том, как молодежь попадается на удочку онлайн-аферистов, – в видеосюжете.