Новые схемы кибермошенников. Как подростки становятся подельниками аферистов?

Опасные аферы. В Минской области стремительно растет число кибермошенничеств. Только за 2023 год цифры увеличились примерно на 70 %. Неутешительна и статистика по подростковой преступности. Несовершеннолетние нередко становятся подсудимыми. Только Слуцким райотделом Следственного комитета с начала 2024 года в отношении подростков возбуждено семь уголовных дел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семь уголовных дел и все по одной статье – 222-й УК Республики Беларусь. Незаконный оборот средств платежа. Обвиняемым еще нет 18-ти. Подростков все чаще втягивают в свои черные дела аферисты, каждый раз пробуя на них новые схемы мошенничества. Одна из простых: оформить банковскую карту и передать все данные за вознаграждение.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

На такие уловки попадаются те, кто хочет заработать. Обычно предложения находят в Telegram-каналах. За предоставление данных с карт обещают от 10 до 300 белорусских рублей. Сейчас и мы попробуем откликнуться.