Вакцинация против кори проходит в Минской области. Какие препараты доступны?

Новости Беларуси. Ситуация с заболеваемостью корью в Минской области оценивается как стабильная и контролируемая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Однако эпидемиологи в очередной раз напоминают о важности вакцинации.

Специфического лечения кори нет. Поэтому прививка является самой эффективной мерой защиты. Она создает надежный иммунитет, который сохраняется 20 лет. Сейчас для вакцинации доступны три препарата: российского, индийского и бельгийского производства. Как отмечают в Минздраве, большая часть заболевших – это дети, родители которых отказались от плановой прививки.

Анастасия Клейменова, заведующая отделом эпидемиологии Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Вакцинация населения в Беларуси против кори проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и перечнем прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинации против кори подлежат на бесплатной основе все лица, контактировавшие с пациентом, у которого установлен диагноз «корь», в возрасте от 9 месяцев до 50 лет, ранее не болевшие и у которых также отсутствуют сведения в медицинской документации о ранее проведенных прививках.

Напомним, корь – это острое вирусное инфекционное заболевание. Основные симптомы – повышение температуры, конъюнктивит и сыпь. При обнаружении первых признаков болезни следует срочно обратиться за медицинской помощью.