Лукашенко – Пархомчику: «Мы договорились с Юрием Викторовичем, что от леса и деревообработки он не будет далеко отходить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У этого человека, несмотря на то, что у него день рождения сегодня, колоссальный опыт. Поэтому мы тебя поздравляем с Юрием Викторовичем. Надо будет вникать в определенные вопросы. Если тебе промышленность абсолютно понятна, то энергетический комплекс, нефтехимический, деревообработка, лесное хозяйство – это новые относительно направления работы в качестве вице-премьера. Мы договорились с Юрием Викторовичем, что от леса и деревообработки он не будет далеко отходить. Если нужно, и поможет, и подскажет. У него деревообработка, лес – хвост остается, и Гомельская область. То, что он мне обещал, вместе с Иваном Ивановичем Крупко. Они сделают все для того, чтобы Гомельская область вышла на уровень хотя бы Брестской области.

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