Международный фестиваль «Золотой шлягер» стартует в Могилёве

Самое ожидаемое музыкальное событие этой осени. Международный фестиваль «Золотой шлягер» стартует уже сегодня, 26 октября. И нужно сказать, в юбилейный – 30-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыка на все времена по 3 ноября будет звучать не только в Могилеве, а еще в Бобруйске и Кричеве. В программе – десятки мероприятий. Концерты, творческие встречи и мастер-классы объединят артистов из Беларуси, России, Грузии и Италии. Ведущие музыканты и педагоги проведут занятия для студентов и преподавателей школ и колледжей искусств, поделятся опытом и обсудят современные тенденции музыкального образования. Но а главное событие фестиваля – гала-концерт открытия, который пройдет 28 октября в Ледовом дворце спорта Могилева.