Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду

Новости Беларуси. В условиях санкционного давления регионы соседних стран развивают кооперационные связи. Так, представители нижегородских деловых кругов в течение двух дней будут изучать деловой потенциал Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знакомство начали с Хойникского района – региона, значительно пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, который в последние годы притягивает все больше бизнесменов.

Анна Корольчук, корреспондент:

Хойникский район признан лучшим в Гомельской области для ведения бизнеса. Сейчас на его территории работает более 100 предприятий малого и среднего бизнеса и 300 индивидуальных предпринимателей. Небольшие производства появляются не только в райцентре, но и в сельской местности. Многие виды продукции поставляются на экспорт.

В агрогородке Судково работает предприятие по производству спецодежды и защитной экипировки. Сферы применения продукции – от строительной и железнодорожной отрасли до литейных производств и пожаротушения.