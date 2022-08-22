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Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду

22 августа 2022 19:31
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Новости Беларуси. В условиях санкционного давления регионы соседних стран развивают кооперационные связи. Так, представители нижегородских деловых кругов в течение двух дней будут изучать деловой потенциал Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знакомство начали с Хойникского района – региона, значительно пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС, который в последние годы притягивает все больше бизнесменов.

Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Хойникский район признан лучшим в Гомельской области для ведения бизнеса. Сейчас на его территории работает более 100 предприятий малого и среднего бизнеса и 300 индивидуальных предпринимателей. Небольшие производства появляются не только в райцентре, но и в сельской местности. Многие виды продукции поставляются на экспорт.

В агрогородке Судково работает предприятие по производству спецодежды и защитной экипировки. Сферы применения продукции – от строительной и железнодорожной отрасли до литейных производств и пожаротушения.

Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду-4

Дмитрий Борисенко, директор предприятия по производству защитной экипировки:
Нашими руками спасают людей. Строим, убираем. Все, что происходит в Республике Беларусь глобально, это и атомная станция, и строительство жилых домов. Были контракты с европейцами, но в связи с санкциями прекратили с ними работать. Сейчас работаем с Российской Федерацией.

Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду-7

На производстве работают 45 человек, в год могут выпускать до 300 тысяч защитных перчаток. Западные санкции дали дополнительный толчок для развития – предприятие старается занять освободившуюся нишу на рынке соседей. Мощность расширяют благодаря новому производственному участку в Речице.

Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду-10

Татьяна Демченко, начальник отдела экономики Хойникского райисполкома:
Из промышленных предприятий на экспорт у нас работает частное предприятие. Также работали у нас по сельхозпродукции предприятия. Многие представители – выходцы из нашего района. Работали раньше на предприятиях, решили попробовать начать собственное дело.

Далее нижегородская делегация направится изучать деловой потенциал Лоевского, Наровлянского и Речицкого районов.

Санкции дали толчок для развития. Вот что говорят на белорусском предприятии, где производят спецодежду-13

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# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Борисенко # Татьяна Демченко # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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