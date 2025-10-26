Депутаты и горожане вместе создают уютный Минск! Как работают ТОСы и почему важны субботники?

Члены Совета Республики высадили аллею на месте будущего парка Народного единства в ходе проведения республиканского субботника, рассказали в программе «Сенат». Наталья Кочанова отметила, что субботник – это добрая традиция, и, несмотря на погоду, люди вышли потрудиться. Особенно символично, что в Год благоустройства и 80-летия Победы деревья высажены именно в этом парке.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Это очень добрая, хорошая традиция, которая сложилась и которая, самое главное, поддерживается в нашем государстве. Традиция, которая позволяет нам коллективно выходить и благоустраивать нашу любимую Беларусь. Традиция, которую мы передаем будущим поколениям. Сегодня в нашем субботнике принимают участие представители Молодежного совета Совета Республики. И это очень добрый, хороший труд, который мы делаем во благо и в Год благоустройства нашей любимой Беларуси.

В столице прошло расширенное заседание Совета Республики по вопросам работы окружных советов территориального общественного самоуправления. В Минске собрались около 130 человек со всей страны. Это председатели областных, городских и районных советов депутатов, а также депутаты Минского городского Совета депутатов и сенаторы. Столичный опыт оказался востребованным и для регионов.

Наталья Якубицкая, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы сегодня знакомимся с работой территориальных органов общественного самоуправления. Дело в том, что у нас в Минской области это единоличные органы территориально-общественного самоуправления, это старосты, а здесь коллегиальные органы. Для нас этот опыт очень интересен и важен. Сегодня присутствуют председатели районных советов крупных наших центров. Это Борисовский район, Минский район. Сегодня здесь город Жодино. Они тоже знакомятся с работой.

Что мы сегодня увидели? Во-первых, коллегиальные органы территориально-общественного управления – это такая инициативная группа неравнодушных граждан, которые объединены одной общей идеей и интересами. Это создание таких гражданских инициатив – детских площадок, спортивных площадок. Это благоустройство территории, где проживают именно эти жители, и вокруг себя они объединяют таких же неравнодушных людей.

Мы посетили две площадки. Я хочу отметить, что красивейшие благоустроенные дворовые территории, детские площадки, спортивные площадки, пешеходные дорожки. Далее мы видим скамеечки, то есть малые архитектурные формы и такие очень интересные локации. Очень важно в Год благоустройства объединять усилия депутатского корпуса, граждан, органов местного самоуправления и управления и нацелить наши действия, нацелить наши совместные усилия на то, чтобы наша страна, город Минск, наши области становились все краше и краше. Это очень важно в первую очередь для нас самих, но и, конечно же, для наших гостей, которые приезжают в нашу страну.