В Грузии за последние 3 дня задержаны 60 протестующих за незаконное перекрытие дорог

Новый закон – и еще больше арестованных. В Грузии за последние три дня задержаны 60 человек за перекрытие дорог во время акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД заявили, что манифестанты не подчинились требованиям правоохранительных органов. Дело в том, что с 17 октября в Грузии вступили в силу новые правила проведения акций протеста. Если раньше за незаконное перекрытие дороги полагался штраф, то теперь нарушителям грозит административный арест до 15 суток. А за неповиновение полиции, наличие оружия или пиротехники можно провести до 60 суток за решеткой.