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ГАИ вводит на дорогах Беларуси усиленные меры контроля

26 октября 2025 13:40
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В приоритете – безопасность. Госавтоинспекция Беларуси работает в усиленном режиме. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ вводит на дорогах Беларуси усиленные меры контроля-2

Повышенные меры безопасности связаны с погодными условиями. Сотрудники ГАИ следят за скоростным режимом, а также соблюдением правил обгона. Под пристальным вниманием и пешеходы. В Госавтоинспекции призывают белорусов иметь при себе фликеры. Это особенно актуально в темное время суток.

ГАИ вводит на дорогах Беларуси усиленные меры контроля-4

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В Гомельской области проводится целевое профилактическое мероприятие «Безопасность на первом месте». Масштабные отработки проходят с использованием возможностей квадрокоптеров и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Для оказания помощи на Гомельщину выбыли наряды специального подразделения ДПС «Стрела» и ГАИ Могилевской области. Инспекторы ДПС работают в формате гласного и смешанного контроля.

# ГАИ

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