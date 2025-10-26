Как развивается сельское хозяйство в Беларуси и почему количество сотрудников уменьшилось в 5 раз? Интервью с Надеждой Котковец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.
Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:
Все, что касается высшей математики, теории вероятности, математической статистики, физики. Все, что с этим связано, – это мои предметы.
Хотя в школе была круглая отличница, это не мешало мне химию хорошо знать и хорошо отвечать. Или биологию. Но если я не знала, не понимала, то я ее просто выучивала.
А, например, высшую математику, теорию вероятности, – это для меня как стихотворение, как песня. Любую теорему доказать – как рассказать стихотворение.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Откуда было желание поступить на исторический факультет Брестского университета?
Надежда Котковец:
Я до сих пор люблю историю, люблю смотреть исторические фильмы, читать исторические книги. Я любила и люблю историю. Никогда не пожалею, что стала экономистом и окончила Горецкую академию.
Жизнь прошла красиво, интересно, занимательно. По роду своей деятельности я много где была, я много всего видела по миру. Это очень здорово!
Александр Осенко:
Если бы сейчас была возможность вам сказать себе молодой какой-то совет, что бы вы посоветовали?
Надежда Котковец:
Я часто думала над этим вопросом. Сейчас наблюдаешь, смотришь на своих детей, а теперь уже на своих внуков – они лучше, они хорошие, потому что они же наши. Как мы можем сказать про них, что они какие-то плохие, не такие?…
Но как я была рада тому моменту, когда мы, четыре человека из нашего класса, уехали в Белорусскую сельхозакадемию поступать! Так, как я прожила, так, как я проработала, то, что я видела, – как это все красиво, как это все достойно!
Однозначно я пошла бы в сельское хозяйство. Оно нелегкое – рано встать, поздно лечь, без обеда, без выходных, но там замечательно!
Александр Осенко:
А семья сейчас у вас большая вместе с внуками? Сколько?
Надежда Котковец:
Пока девять внуков. Из них шесть парней и три девчонки.
Александр Осенко:
Кто-то пошел по вашим стопам?
Надежда Котковец:
Из сыновей Андрей – инженер-землеустроитель, Алексей – экономист, у них по мелкому частному бизнесу. Виталий и Сергей – инженеры-механики.
А из внуков Дима старший, он окончил БГАТУ, экономист-логист, сейчас из армии ждем, в конце октября. Потом Полина, третий курс в Гродно, Университет искусств, она ландшафтный дизайнер. Мария, второй курс, инженер по охране труда и технике безопасности в БГАТУ. Остальные – в школе. И детки – Матвею четыре года, а Мирону 22 января будет два.
Александр Осенко:
Какие у вас были принципы воспитания своих сыновей?
Надежда Котковец:
Очень жестко воспитывалось сыновей. Помню такой момент: прихожу, а у них кровати не заправлены. Спать пора, я вижу не заправленные кровати. Так вот они их заправили, а через 15 минут расправили и спали. Все повырастали, все живы-здоровы. Красивые, высокие, рослые парни.
Я полагаю, что школу они прошли неплохую, у них тоже сыновья теперь. Они понимают, как надо их воспитывать.
Александр Осенко:
Я так понял, с вами не забалуешь.
Надежда Котковец:
Не забалуешь.
Александр Осенко:
Вы сейчас находитесь на заслуженном отдыхе, но не оставили научную деятельность.
Надежда Котковец:
Во-первых, Институт системных исследований, где я аспирантка по защите кандидатской диссертации по внешнеэкономической деятельности. Мне ее было очень легко описать, потому что я фактически в своей кандидатской диссертации систематизировала ту работу, которой я занималась в первую очередь в Министерстве человеческого хозяйства.
Я была три года директором Департамента агропромышленной политики ЕЭК. Поэтому вот все это систематизировалось. Я от Республики Беларусь подписывала документы, соглашения по вступлению Республики Беларусь в ФАО.
Таким образом, все систематизировалось и очень даже неплохо получилось. И получилась даже некая новизна, потому что, когда начинала писать диссертацию, тогда был крен нашей внешнеэкономической деятельности, экспорта и так далее, Россия и Европа.
Вы же понимаете, что за последнее время уже Россия, Азия, Китай, Африка и так далее. В этой связи немножко я ее переработала. По моему мнению, получился очень даже неплохой системный документ. На 27 октября, если все хорошо, выходим на научно-технический совет.
Надежда Котковец:
Нам выпало большое счастье жить и работать под руководством нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, с его помощью и с помощью Господа Бога мы живем сейчас под мирным светлым голубым небом. Что больше еще можно пожелать? Что можно еще больше захотеть?
Кто хочет, может и хочет работать, работают. Кому надо служить, служат. Кому надо учиться, учатся. Мы уверены в том, что мы, наши дети, наши внуки будут жить и работать на созидание, на мирный труд. И это главное, чего бы хотелось всем нам, всем нормальным людям.
Я очень тесно общаюсь с простыми людьми, с моими одноклассниками в моей родной деревне, с моими знакомыми и теми, кого я оставила, когда мы вместе работали в Городце, с моими соседями. Все, включая меня, ставят свечки в церкви за нашего Президента, за его долголетие и крепкое здоровье.
Мы, наша республика, всегда будем жить мирно, а у каждого в жизни свой рецепт, у каждой хозяйки свои кулинарные рецепты. Если мой рецепт вам понравился, милости прошу. Готовьте, угощайтесь и будьте здоровы!
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