Как развивается сельское хозяйство в Беларуси и почему количество сотрудников уменьшилось в 5 раз? Интервью с Надеждой Котковец

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец. Высшая математика для меня – как рассказать стихотворение

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Все, что касается высшей математики, теории вероятности, математической статистики, физики. Все, что с этим связано, – это мои предметы. Хотя в школе была круглая отличница, это не мешало мне химию хорошо знать и хорошо отвечать. Или биологию. Но если я не знала, не понимала, то я ее просто выучивала. А, например, высшую математику, теорию вероятности, – это для меня как стихотворение, как песня. Любую теорему доказать – как рассказать стихотворение. «Никогда не пожалею, что стала экономистом и окончила Горецкую академию» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Откуда было желание поступить на исторический факультет Брестского университета?

Надежда Котковец:

Я до сих пор люблю историю, люблю смотреть исторические фильмы, читать исторические книги. Я любила и люблю историю. Никогда не пожалею, что стала экономистом и окончила Горецкую академию. Жизнь прошла красиво, интересно, занимательно. По роду своей деятельности я много где была, я много всего видела по миру. Это очень здорово! Какой совет дала бы себе молодой? Александр Осенко:

Если бы сейчас была возможность вам сказать себе молодой какой-то совет, что бы вы посоветовали? Надежда Котковец:

Я часто думала над этим вопросом. Сейчас наблюдаешь, смотришь на своих детей, а теперь уже на своих внуков – они лучше, они хорошие, потому что они же наши. Как мы можем сказать про них, что они какие-то плохие, не такие?… Но как я была рада тому моменту, когда мы, четыре человека из нашего класса, уехали в Белорусскую сельхозакадемию поступать! Так, как я прожила, так, как я проработала, то, что я видела, – как это все красиво, как это все достойно! Однозначно я пошла бы в сельское хозяйство. Оно нелегкое – рано встать, поздно лечь, без обеда, без выходных, но там замечательно! В семье Надежды Котковец 9 внуков! Кто пошел по ее стопам? Александр Осенко:

А семья сейчас у вас большая вместе с внуками? Сколько?

Надежда Котковец:

Пока девять внуков. Из них шесть парней и три девчонки. Александр Осенко:

Кто-то пошел по вашим стопам? Надежда Котковец:

Из сыновей Андрей – инженер-землеустроитель, Алексей – экономист, у них по мелкому частному бизнесу. Виталий и Сергей – инженеры-механики. А из внуков Дима старший, он окончил БГАТУ, экономист-логист, сейчас из армии ждем, в конце октября. Потом Полина, третий курс в Гродно, Университет искусств, она ландшафтный дизайнер. Мария, второй курс, инженер по охране труда и технике безопасности в БГАТУ. Остальные – в школе. И детки – Матвею четыре года, а Мирону 22 января будет два. «Очень жестко воспитывала сыновей» Александр Осенко:

Какие у вас были принципы воспитания своих сыновей?

Надежда Котковец:

Очень жестко воспитывалось сыновей. Помню такой момент: прихожу, а у них кровати не заправлены. Спать пора, я вижу не заправленные кровати. Так вот они их заправили, а через 15 минут расправили и спали. Все повырастали, все живы-здоровы. Красивые, высокие, рослые парни. Я полагаю, что школу они прошли неплохую, у них тоже сыновья теперь. Они понимают, как надо их воспитывать. Александр Осенко:

Я так понял, с вами не забалуешь. Надежда Котковец:

Не забалуешь. Как защищает диссертацию на пенсии Александр Осенко:

Вы сейчас находитесь на заслуженном отдыхе, но не оставили научную деятельность.

Надежда Котковец:

Во-первых, Институт системных исследований, где я аспирантка по защите кандидатской диссертации по внешнеэкономической деятельности. Мне ее было очень легко описать, потому что я фактически в своей кандидатской диссертации систематизировала ту работу, которой я занималась в первую очередь в Министерстве человеческого хозяйства. Я была три года директором Департамента агропромышленной политики ЕЭК. Поэтому вот все это систематизировалось. Я от Республики Беларусь подписывала документы, соглашения по вступлению Республики Беларусь в ФАО. Таким образом, все систематизировалось и очень даже неплохо получилось. И получилась даже некая новизна, потому что, когда начинала писать диссертацию, тогда был крен нашей внешнеэкономической деятельности, экспорта и так далее, Россия и Европа. Вы же понимаете, что за последнее время уже Россия, Азия, Китай, Африка и так далее. В этой связи немножко я ее переработала. По моему мнению, получился очень даже неплохой системный документ. На 27 октября, если все хорошо, выходим на научно-технический совет. Рецепт жизни от настоящей белоруски