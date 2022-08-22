«Ничего подобного». Лукашенко объяснил, чем точно не должен заниматься управделами Президента

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кадровые перестановки произошли на прошлой неделе. И хотя со спецификой новых должностей чиновники знакомы, напутствия и поручения главы государства не могут быть лишними. Прежде всего важна экономика. Юрию Назарову поставлена задача в рамках структуры расширять экспорт медицинских и туристических услуг, повышать эффективность организаций и предприятий. Для нового вице-премьера Петра Пархомчика зона ответственности расширится. Кроме промышленности, на контроле держать необходимо и другие ключевые сферы: энергетику, лесное хозяйство, деревообработку. Задача минимум – не упасть в экономике ниже уровня 2021 года.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Цветы, подарки, поручения недавним назначенцам. Из-за плотного графика главы государства кадровые рокировки были проведены вечером 16 августа, и только сегодня Александр Лукашенко смог встретиться с недавно назначенным управделами Президента и вице-премьером.

Пока Президент был в командировке, Юрий Назаров уже ознакомился с ходом дел. Управление делами Президента – структура сложная, многоотраслевая, но для топового управленца хорошо знакомая – три года был заместителем руководителя это госоргана. Александр Лукашенко представил в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова. Подробнее здесь.

22 августа у Юрия Назарова новый виток в профессиональной карьере. Удостоверение под номером 16, цветы и целый букет поручений. Назаров из топа управленческой обоймы, но и эта должность не из легких.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента:

Искренние слова благодарности вам, товарищ Президент, за оказанное доверие. То, что вы назначили меня на эту должность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так ты же упирался сразу? Это ты специально, наверное, так. Юрий Назаров:

Я многих знаю, со многими мы работали, поэтому здесь необходимости куда-то вникать, с чем-то разбираться.

Управление делами Президента – это не штаб клерков, которые выполняют все прихоти главы государства, а отдельная структура. Здесь 70 предприятий.