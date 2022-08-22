«Собираемся в этом году получить статус научной организации». Зачем это нужно «Бобруйскагромашу»?

Кирилл Казаков, СТВ: Виктор Геннадьевич, мы говорим о том, что мы делаем белорусскую технику, белорусскими силами, получаем все маржинально. А станки, на которых мы все делаем? У нас есть импортозамещаемость станков, той техники, на которой это все делается? Да, мы соберем белорусский трактор. А на чем?

Виктор Филатов, генеральный директор холдинга «Бобруйскагромаш»: Да, возникают такие проблемы, они связаны с микроэлектроникой, электроприводом. Везде эти проблемы присутствуют. На сегодня эти проблемы решают россияне. У них есть ресурс, наработки по поводу космической темы глобальные. Поэтому они в этой теме компетентны. У них есть не одно, а несколько предприятий, которые не премиум-сегмента, но они делают тот продукт, который востребован в белорусских станках. Мы имеем сегодня стойку, электропривод и белорусский станок. С точки зрения точности и других особенностей станков, я не хочу сказать, что они морально и физически устаревают.

Виктор Филатов:

Она сегодня уже существует, ее сегодня уже применяют. Станки поставляются уже с российской комплектующей. Где-то некоторые функции обрезаны, но это специфика. При этом это не очень дорогая аппаратура, и мы имеем очень хороший станок. По достойной, доступной цене. В условиях импортозамещения все это накладывается на себестоимость продукции. Что касается нашего предприятия, мы тоже развиваемся, мы ежегодно осваиваем пять, шесть, а то и восемь наименований товарной продукции. Это новые образцы техники, которые мы регулярно представляем на «Белагро». Продукция может получить распространение, кому-то она понравится. Продукция может категорически не продаваться. Это компетенция, это наука, это знание. Мы пошли дальше. Мы собираемся в этом году получить статус научной организации. Что это нам дает? Мы говорим о чем-то материальном. А есть же трансфер технологий, трансфер науки.

Знания, которые мы не можем сегодня материально оценить, но они сегодня существуют. Мы испытываем дефицит в научных знаниях. Которых мы не достигли, мы по научному потенциалу немного отстаем. Статус научной организации что нам позволит? В первую очередь мы будем создавать востребованные машины не только за государственные деньги, не только за свои деньги, это позволит создавать нам машины на коммерческой основе. Мы свою научную составляющую можем продавать в Россию. Сегодня это там востребовано и нам идут заявки: сделайте нам аналог вот такого. Хотя у нас есть аналоги. На сегодня у нас есть российские предприятия, которое подписали серьезный контракт на наши сеялки. Это порядка трех миллионов долларов. А три миллиона долларов вы можете представить, что это такое для предприятия нашего дочернего. Со штатом численностью всего 140 человек.

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