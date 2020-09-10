Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генпрокурора Беларуси

Новости Беларуси. Новый генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед приступает к обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября главу ведомства сотрудникам центрального аппарата представил Президент.
Новости Беларуси. Новый генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед приступает к обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября главу ведомства сотрудникам центрального аппарата представил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под его руководством 7 лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз. Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны. Его жизненный путь, опыт, который он получил в процессе своей работы, – это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной.
Принимая накануне соответствующее кадровое решение, Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко оценивает профессиональные качества нового руководителя. На встрече во Дворце Независимости Президент также сообщил о своем намерении лично представить Андрея Шведа в новой должности.
Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре