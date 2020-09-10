Прямой эфир

Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генпрокурора Беларуси

10 сентября 2020 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед приступает к обязанностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 сентября главу ведомства сотрудникам центрального аппарата представил Президент.

Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генпрокурора Беларуси-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под его руководством 7 лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз. Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны. Его жизненный путь, опыт, который он получил в процессе своей работы, – это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной.

Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генпрокурора Беларуси-4

Принимая накануне соответствующее кадровое решение, Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко оценивает профессиональные качества нового руководителя. На встрече во Дворце Независимости Президент также сообщил о своем намерении лично представить Андрея Шведа в новой должности.  

Александр Лукашенко о назначении Андрея Шведа: о нём хорошего мнения в самой прокуратуре  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате
10 сентября 2020 06:53

Детское «Евровидение-2020» пройдёт в онлайн-формате

Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение
10 сентября 2020 06:40

Вопрос использования наркотических средств в медцелях вынесен на обсуждение

На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки
10 сентября 2020 06:21

На первом энергоблоке БелАЭС проходят гидроиспытания реакторной установки