Александр Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генпрокурора Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под его руководством 7 лет назад создан и успешно функционирует Государственный комитет судебных экспертиз. Это особая страница в его жизни. Ему было поручено создать самое современное, фактически новое подразделение, очень важное для нашей страны. Его жизненный путь, опыт, который он получил в процессе своей работы, – это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной.