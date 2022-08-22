«На иностранные деньги совершали перевороты». Лукашенко рассказал о «фондиках», которые ушли из Беларуси

Президент ориентирует: Управделами – это не только образец успешного хозяйствования, но и социальная ответственность. Заработанные деньги идут на благотворительность и меценатство. Для это в структуре работает отдельный департамент по гуманитарной деятельности, а создаваемый единый фонд будет помогать белорусам, а не разрушать Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что многие фонды и фондики из Беларуси ушли, а некоторые мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались: на иностранные деньги совершали перевороты, пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов, вынуждены были от них отказаться. Естественно, те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, с удовольствием придут в этот фонд, потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели.

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