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Литва грозится закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок

26 октября 2025 13:36
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Литовским властям все неймется. Вновь заявили о возможном закрытии границы с Беларусью, на этот раз – на более длительный срок. Такого сценария не исключила премьер-министр страны и отметила, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва грозится закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок-2

Но прежде глава литовского МВД проведет техническую рабочую встречу с руководителями ответственных ведомств. Там и будут обсуждать долгосрочные меры. Пока же Литва ограничивается кратковременными закрытиями границы. За неделю рубежи под замком были уже трижды. Причем, во всех случаях это было сделано без веских причин и предварительного уведомления сопредельной стороны.

# Беларусь-Литва

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