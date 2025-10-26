Литва грозится закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок

Литовским властям все неймется. Вновь заявили о возможном закрытии границы с Беларусью, на этот раз – на более длительный срок. Такого сценария не исключила премьер-министр страны и отметила, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но прежде глава литовского МВД проведет техническую рабочую встречу с руководителями ответственных ведомств. Там и будут обсуждать долгосрочные меры. Пока же Литва ограничивается кратковременными закрытиями границы. За неделю рубежи под замком были уже трижды. Причем, во всех случаях это было сделано без веских причин и предварительного уведомления сопредельной стороны.