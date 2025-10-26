Литва грозится закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок

Литовским властям все неймется. Вновь заявили о возможном закрытии границы с Беларусью, на этот раз – на более длительный срок. Такого сценария не исключила премьер-министр страны и отметила, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.