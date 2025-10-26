Прямой эфир

Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси

26 октября 2025 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не только свеклу, но и другие дары осени белорусы могут приобрести на ярмарках. Они работают во всех уголках страны. В Минске одна из самых крупных расположилась у «Чижовка-Арены». Здесь свою продукцию предлагают производители из разных регионов Беларуси: от небольших фермерских хозяйств до крупных госпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси-2

На прилавках представлен широкий ассортимент товаров. Радуют и цены – они ниже, чем в магазинах. Наибольшим спросом у покупателей пользуются овощи, фрукты, специи, соленья, цветы, а также свежая рыба. 

Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси-4

Сегодня купили дайкон. Очень в прошлые выходные нам понравился. Мы и раньше как-то покупали, но сейчас просто зашел. Поэтому решили взять побольше. Яблоки. Сейчас идем за помидорами.

Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси-6

Но сегодня вообще нам везет. Мы всегда затариваемся подешевле. Ну и довольны. Вкусно.

Позаботились на ярмарке и о комфорте. Волонтеры помогают доставить продукты прямо домой. Особое внимание пенсионерам, а также инвалидам.

Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси-8

Игорь Захаренко, волонтер:
Готов помочь вообще кому угодно. Даже если человек просто попросит, помогите донести продукты до машины. По поводу доставки, ну, донести до машины, собственно говоря. Взять тележку, довезти куда-нибудь – это все бесплатно.

Сельхозярмарки в стране будут проходить по выходным вплоть до начала зимы. Кроме того, в столице ежедневно работают около 100 стационарных локаций, где можно купить полезные и натуральные продукты.

# Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Более 4 млн тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси
26 октября 2025 10:44

Более 4 млн тонн сахарной свеклы собрано в Беларуси

На пограничной заставе «Дивин» открыли памятник Герою Советского Союза Алексею Лопатину
26 октября 2025 10:40

На пограничной заставе «Дивин» открыли памятник Герою Советского Союза Алексею Лопатину

Аллея в честь 80-летия ООН появилась в Минске
26 октября 2025 07:51

Аллея в честь 80-летия ООН появилась в Минске