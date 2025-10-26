Дары осени! Сезон сельскохозяйственных ярмарок продолжается в Беларуси

Не только свеклу, но и другие дары осени белорусы могут приобрести на ярмарках. Они работают во всех уголках страны. В Минске одна из самых крупных расположилась у «Чижовка-Арены». Здесь свою продукцию предлагают производители из разных регионов Беларуси: от небольших фермерских хозяйств до крупных госпредприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавках представлен широкий ассортимент товаров. Радуют и цены – они ниже, чем в магазинах. Наибольшим спросом у покупателей пользуются овощи, фрукты, специи, соленья, цветы, а также свежая рыба.

Сегодня купили дайкон. Очень в прошлые выходные нам понравился. Мы и раньше как-то покупали, но сейчас просто зашел. Поэтому решили взять побольше. Яблоки. Сейчас идем за помидорами.

Но сегодня вообще нам везет. Мы всегда затариваемся подешевле. Ну и довольны. Вкусно. Позаботились на ярмарке и о комфорте. Волонтеры помогают доставить продукты прямо домой. Особое внимание пенсионерам, а также инвалидам.