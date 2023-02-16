Задачи белорусского образования обсудили на итоговой коллегии. На что обратил внимание Андрей Иванец?
Новости Беларуси. Повышение качества обучения, подготовка сильных кадров и воспитание учащихся – главные задачи белорусского Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большой коллегии 16 февраля подводили итоги и строили планы развития отрасли в 2023 году.
В 2022-м удалось не только сохранить, но и повысить качество общего среднего образования. Изменена система итоговой аттестации. Теперь школьники будут сдавать централизованный экзамен. Проверка знаний пройдет в форме тестов, а их результаты пригодятся для вступительной кампании. Такие нововведения значительно облегчат участь выпускников и помогут увидеть возможности каждого.
Особое внимание уделяют и патриотическому воспитанию учащихся. В 2022 году в школах открыли более 2 тысяч музейных экспозиций, посвященных жертвам геноцида белорусского народа.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Немаловажный аспект – это, конечно, воспитание наших молодых людей. В прошлом году нам удалось во многом сделать определенные системные шаги – это воспитание и уважение к государственным символам. Мы видим, что сегодня все учреждения образования на торжественных мероприятиях исполняют гимн. Сегодня проходит целый ряд мероприятий образовательных по истории и уважительному отношению к нашей в целом государственной символике.
Петришенко: мы будем стимулировать профориентацию по отраслям, где мы нуждаемся в кадрах. Подробнее здесь.
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