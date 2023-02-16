Лукашенко: «Хотите мира в Украине, давайте завтра начнём говорить о мире. И пушки перестанут стрелять»

Эта встреча незапланированная и в графике главы государства возникла спонтанно. Она не отменяет анонсированный ранее «Большой разговор». Сегодня, 16 февраля, вопросы главе государства задают помимо представителей белорусских СМИ гости из Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии. Репортеры ожидаемо вновь спросили нашего Президента об участии Беларуси в украинском конфликте. Александр Лукашенко в очередной раз повторил, что это возможно исключительно в случае агрессии против нашей страны. Также глава государства напомнил о многочисленных провокациях с украинской стороны. Тем не менее белорусский лидер по-прежнему призывает к мирному урегулированию ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я готов и не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат с ружьем придет на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины (это касается не только Украины, это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно), если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совершенно иной характер.

Вы знаете, кто против нас санкции в 2020 году перед началом СВО ввел? Кто первым ввел? Не Соединенные Штаты Америки, не англосаксы вредные, не Западная Европа, а, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать и так далее, и тому подобное. И бандитов, боевиков (и сейчас этот процесс продолжается) они тогда уже начали готовить против Беларуси. Все было нацелено на то, чтобы развязать войну. Чтобы подготовить Украину к этой войне. Да не подготовить – это они неправильно говорят. Украина была лишь поводом для начала этой войны. Этого хотели Соединенные Штаты Америки и кто-то в Западной Европе. Сейчас они, конечно протрезвели. Наверное, Великобритания прежде всего. Они толкали Украину к этой войне. Ну и получили эту войну.