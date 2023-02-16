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Петришенко: мы будем стимулировать профориентацию по отраслям, где мы нуждаемся в кадрах

16 февраля 2023 19:02
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Новости Беларуси. Повышение качества обучения, подготовка сильных кадров и воспитание учащихся – главные задачи белорусского Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большой коллегии 16 февраля подводили итоги и строили планы развития отрасли в 2023 году.

Петришенко: мы будем стимулировать профориентацию по отраслям, где мы нуждаемся в кадрах-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень важный элемент – профориентационная работа активная и, собственно, целевая подготовка, чтобы в профессию приходили молодые люди мотивированные, что они хотят действительно быть специалистом в той или иной сфере: врачом, учителем, инженером, айтишником, как модно сейчас. Но тем не менее есть ряд специальностей, в которых действительно в первую очередь нуждаются наша экономика, наша социальная сфера. Поэтому мы будем стимулировать профориентационные подходы именно по комплектованию тех отраслей, где мы нуждаемся в кадрах.

Задачи белорусского образования обсудили на итоговой коллегии. На что обратил внимание Андрей Иванец? Читайте здесь.

Петришенко: мы будем стимулировать профориентацию по отраслям, где мы нуждаемся в кадрах-4

В планах продолжение работы по подготовке квалифицированных специалистов для реального сектора экономики.

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# Государственная политика в области образования # общество # Игорь Петришенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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