Петришенко: мы будем стимулировать профориентацию по отраслям, где мы нуждаемся в кадрах

Новости Беларуси. Повышение качества обучения, подготовка сильных кадров и воспитание учащихся – главные задачи белорусского Министерства образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большой коллегии 16 февраля подводили итоги и строили планы развития отрасли в 2023 году.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень важный элемент – профориентационная работа активная и, собственно, целевая подготовка, чтобы в профессию приходили молодые люди мотивированные, что они хотят действительно быть специалистом в той или иной сфере: врачом, учителем, инженером, айтишником, как модно сейчас. Но тем не менее есть ряд специальностей, в которых действительно в первую очередь нуждаются наша экономика, наша социальная сфера. Поэтому мы будем стимулировать профориентационные подходы именно по комплектованию тех отраслей, где мы нуждаемся в кадрах.