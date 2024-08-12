Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области

Кирилл Казаков, СТВ: Возьмем Ганцевичи, Столин – города, где немного людей. Есть ли у них такой широкий выбор?

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Валентина Дрозд, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома:

В Брестской области мы проводим ярмарки в регионах. К агрогородкам и сельской местности у нас особое внимание. Сейчас мы проводим встречи с жителями, родителями школьников, чтобы изучить их интерес, требования к ассортименту и организуем выездную торговлю. Будет торговля по графикам с учетом их интересов.

Алена Сырова, СТВ:

А с какими рекомендациями или просьбами к вам обращаются родители школьников, что говорят?

Валентина Дрозд:

Обращений в главное управление торговли пока не поступает. Можем сделать выводы, что в принципе все устраивает, все хорошо.