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Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области

12 августа 2024 16:17
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К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Кирилл Казаков, СТВ:
Возьмем Ганцевичи, Столин – города, где немного людей. Есть ли у них такой широкий выбор?

Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области-1

Валентина Дрозд, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома:
В Брестской области мы проводим ярмарки в регионах. К агрогородкам и сельской местности у нас особое внимание. Сейчас мы проводим встречи с жителями, родителями школьников, чтобы изучить их интерес, требования к ассортименту и организуем выездную торговлю. Будет торговля по графикам с учетом их интересов.

Алена Сырова, СТВ:
А с какими рекомендациями или просьбами к вам обращаются родители школьников, что говорят?

Валентина Дрозд:
Обращений в главное управление торговли пока не поступает. Можем сделать выводы, что в принципе все устраивает, все хорошо.

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# Школы в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Валентина Дрозд # Алена Сырова

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