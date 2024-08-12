Лукашенко – Пархомчику: «Нам надо серьёзно в Брестской области поработать с промышленностью»

Сегодня, 12 августа, назначены новый председатель Брестского облисполкома, заместитель премьер-министра Беларуси, руководитель Минэнерго, а также начальник БелЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственным за брестский регион теперь будет Петр Пархомчик, прежде работавший в должности заместителя премьер-министра Беларуси. Новый губернатор наведет порядок в вопросах сельского хозяйства, уверен Президент. Однако глава государства подчеркнул, что должность вице-премьера отличается от председателя облисполкома. Во втором случае речь о самостоятельной работе и персональной ответственности за весь регион.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь : Почему промышленника? Нам надо серьезно в Брестской области поработать с промышленностью. Ты хорошо знаешь промышленность в стране, лучше, чем кто-либо, в том числе в Брестской области. Я надеюсь, что мы забудем вообще о всяких разговорах о проблемах с промышленностью.

Кроме того, новому председателю Брестского облисполкома Президент поручил завершить все задачи на прежнем месте работы, не перекладывать их на нового вице-премьера. Им назначен Виктор Каранкевич, прежде министр энергетики. Совет главы государства – не осторожничать. Спокойной жизни не будет, подчеркнул Александр Лукашенко, ведь промышленность – основа жизни страны, экономики. Отрасль должна давать результаты. Что касается Министерства энергетики, Президент указал на заблуждение тех, кто считает это относительно спокойным ведомством. Новым руководителем назначен Алексей Кушнаренко. До этого – гендиректор производственного объединения по топливу и газификации.

Александр Лукашенко:

Что касается Министерства энергетики, то откровенно скажу, это не Министерство сельского хозяйства, куда все боятся идти: ах, тяжело и прочее. Министерство энергетики, всегда считалось, что это такое приоритетное место работы. Я полагаю, вы так не думаете. Там предостаточно работы, особенно сейчас и на перспективу, что касается будем – не будем строить атомную станцию новую и вообще наведения порядка. На двоих вам там вопросов будет хватать.

Президент согласовал еще одну кандидатуру. Начальником Белорусской железной дороги стал Валерий Веренич. Прежде он занимал должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.