Эксперимент с единой школьной формой навёл много шума! Замминистра образования объяснил, зачем это придумали
К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!
Алена Сырова, СТВ:
В мае стало известно, что в Минске пройдет эксперимент и в некоторых школах появится некая единая форма. Один другому сказал, в итоге это вылилось в панику, что чуть ли не с этого учебного года в обязательном порядке все школьники страны должны быть одеты в одинаковую форму, возвращаемся в Советский Союз. Зачем это придумали?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
То, что сегодня, к сожалению, не так трактуется и читается различными экспертами, Министерство образования уже неоднократно комментировало с органами управления образования на местах. Суть заключается в чем? 20 учреждений Минска, экспериментальный проект с нашим Беллегпромом по внедрению одного комплекта для девочек и мальчиков различных возрастов школьной формы, цветовой гаммы с установленным шевроном. Это эксперимент конкретных учреждений Минска.
По-разному трактуют, однозначность-неоднозначность. Но последнее, что было изложено и в родительских чатах, и официально комментировал комитет Мингорисполкома, даже если учащиеся придут в одежде делового стиля не по той капсуле, не по тому комплекту, который обозначен, они имеют право посещать учреждение, потому что у нас в стране все регулируется законодательством.
Александр Кадлубай:
Министерство образования в 2022 году нам коллегии одобрило то, что учащиеся учреждения образования должны посещать учебный процесс в одежде делового стиля. Там, кстати, было не только об одежде. Об этом часто забывают. Там было расписано о пирсинге, о прическах, о внешнем виде в целом. Президент в 2021 году на педагогическом совете нам четко обозначил: школа – это храм. Соответствующие подходы в дисциплине должны быть для всех участников, в том числе для учащихся.
Ничего не изменилось, за исключением этого эксперимента, по которому идет непосредственно Минск, 20 учреждений, порядка 20 тысяч учащихся. Вся остальная страна идет по тому же пути. Ключевое – это деловой стиль, опрятный внешний облик учащегося с едиными элементами для того или иного учреждения образования, которые принимаются советом школы.