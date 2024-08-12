Эксперимент с единой школьной формой навёл много шума! Замминистра образования объяснил, зачем это придумали

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли! Алена Сырова, СТВ:

В мае стало известно, что в Минске пройдет эксперимент и в некоторых школах появится некая единая форма. Один другому сказал, в итоге это вылилось в панику, что чуть ли не с этого учебного года в обязательном порядке все школьники страны должны быть одеты в одинаковую форму, возвращаемся в Советский Союз. Зачем это придумали?

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

То, что сегодня, к сожалению, не так трактуется и читается различными экспертами, Министерство образования уже неоднократно комментировало с органами управления образования на местах. Суть заключается в чем? 20 учреждений Минска, экспериментальный проект с нашим Беллегпромом по внедрению одного комплекта для девочек и мальчиков различных возрастов школьной формы, цветовой гаммы с установленным шевроном. Это эксперимент конкретных учреждений Минска. По-разному трактуют, однозначность-неоднозначность. Но последнее, что было изложено и в родительских чатах, и официально комментировал комитет Мингорисполкома, даже если учащиеся придут в одежде делового стиля не по той капсуле, не по тому комплекту, который обозначен, они имеют право посещать учреждение, потому что у нас в стране все регулируется законодательством.