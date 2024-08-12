Начальником Белорусской железной дороги стал Валерий Веренич. Прежде он занимал должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали.
Валерий Веренич, начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога»:
Непростые времена прошли, на сегодня изучены новые рынки, мы активно участвуем в новых международных транспортных коридорах (коридор «Север – Юг»), проведен ряд встреч с государствами – участниками этого транспортного коридора. Рассматривается подкоридор, так называемый юг – северо-запад. Сейчас важно провести определенную работу по контейнеризации перевозок, по дальнейшему углублению логистики, развитию терминальных хозяйств и наполнить эти коридоры товарами наших предприятий.
Кадровые решения были приняты в том числе в контексте укрепления и развития международных контактов. Игорь Маршалов назначен послом в Анголу и Замбию. Михаил Касько будет работать по совместительству послом в Бангладеше, Непале и на Шри-ланке. Роман Романовский согласован на должность постоянного представителя Беларуси при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.