Начальником Белорусской железной дороги стал Валерий Веренич. Прежде он занимал должность первого заместителя министра транспорта и коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко согласовал назначение руководителей местной вертикали.

Валерий Веренич, начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога»:

Непростые времена прошли, на сегодня изучены новые рынки, мы активно участвуем в новых международных транспортных коридорах (коридор «Север – Юг»), проведен ряд встреч с государствами – участниками этого транспортного коридора. Рассматривается подкоридор, так называемый юг – северо-запад. Сейчас важно провести определенную работу по контейнеризации перевозок, по дальнейшему углублению логистики, развитию терминальных хозяйств и наполнить эти коридоры товарами наших предприятий.