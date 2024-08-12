МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах

Эксперимент с единой школьной формой навел много шума! Замминистра образования объяснил , зачем это придумали.

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

С 1 августа у нас начались масштабные мониторинги. Мы проверяем сейчас действительно очень широко, по всей республике. Но это мониторинги. Если мы видим где-то нарушение, мы делаем запросы, потом расчеты и смотрим. Если были нарушения, конечно, субъект торговли несет за это ответственность.

Алена Сырова, СТВ:

А сколько уже было нарушений?

Наталья Мельникова:

С 1 августа у нас еще ни одного нарушения не выявлено.

Кирилл Казаков, СТВ:

А звучные запреты прошлого года, позапрошлого? Рубашки, жилетки не такие…