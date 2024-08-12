МАРТ не выявил ни одного нарушения по продаже школьной формы в белорусских магазинах

К чему привели эксперименты со школьной формой и нужен ли единый ученический лук в Беларуси? Тему подготовки к новому учебному году обсудили на площадке ток-шоу «По существу». К разговору подключились родители и представители сферы образования, а также производители и сотрудники торговли!
Эксперимент с единой школьной формой навел много шума! Замминистра образования объяснил, зачем это придумали.
Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
С 1 августа у нас начались масштабные мониторинги. Мы проверяем сейчас действительно очень широко, по всей республике. Но это мониторинги. Если мы видим где-то нарушение, мы делаем запросы, потом расчеты и смотрим. Если были нарушения, конечно, субъект торговли несет за это ответственность.
Алена Сырова, СТВ:
А сколько уже было нарушений?
Наталья Мельникова:
С 1 августа у нас еще ни одного нарушения не выявлено.
Кирилл Казаков, СТВ:
А звучные запреты прошлого года, позапрошлого? Рубашки, жилетки не такие…
Наталья Мельникова:
Мы такое не можем запрещать. Во-первых, наше Министерство не может проверять качество продукции. Мы оцениваем только законодательство о торговле. Качество – это Госстандарт. Запретить что-то мы не можем, какую-то продажу в магазинах, поэтому у нас все реализуется. У нас и российский товар, и какой-то еще, и белорусский. Все есть на полках. Я думаю, что все это видели. Но мы смотрим нарушение законодательства о торговле и защите прав потребителя. Вот если здесь есть какие-то проблемы – да, тогда мы включаемся. Ценообразование за нами, и это самое главное на сегодня.
Ассортимент школьной формы в малых городах такой же, как в Минске? Узнали на примере Брестской области (подробности).