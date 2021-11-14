Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от собственных проблем. Что ещё сказал Президент?

Новости Беларуси. С Запада все громче звучат обвинения в отношении Беларуси на фоне гуманитарного кризиса с беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Польши заявил, мол, это все гибридная акция белорусского режима. Но в условиях санкционного давления на нашу страну, в том числе бойкот в гражданской авиации, подобные заявления теряют здравый смысл.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, напомнила полякам про Ирак. Более 2 000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию.

Британия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису. Что на это ответила Мария Захарова?

Илона Волынец, СТВ:

Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев»? Ситуацию на белорусско-польской границе телеканалу «Россия» прокомментировал и президент России Владимир Путин.