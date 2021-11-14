Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от собственных проблем. Что ещё сказал Президент?

Новости Беларуси. С Запада все громче звучат обвинения в отношении Беларуси на фоне гуманитарного кризиса с беженцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент Польши заявил, мол, это все гибридная акция белорусского режима. Но в условиях санкционного давления на нашу страну, в том числе бойкот в гражданской авиации, подобные заявления теряют здравый смысл.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, напомнила полякам про Ирак. Более 2 000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию.
Британия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису. Что на это ответила Мария Захарова?
Илона Волынец, СТВ:
Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев»? Ситуацию на белорусско-польской границе телеканалу «Россия» прокомментировал и президент России Владимир Путин.
«Беларусь здесь ни причём». Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе.
Пути, по которым беженцы пытаются сегодня попасть в Евросоюз, хорошо продуманы. Пролегают они не только по нашей территории, но говорить об этом Европе невыгодно. Там действует целая мафиозная структура по организации транзита мигрантов. Об этом Александр Лукашенко рассказал в большом интервью главреду журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко.
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Александр Лукашенко объяснил нападки на Беларусь желанием отвлечь внимание от собственных проблем. Опасения у белорусского лидера вызывают не околополитические игры западных чиновников, а вероятность реальных провокаций на наших рубежах. Тем более что НАТО продолжает наращивать активность в Восточной Европе. Шесть полетов разведчиков зафиксированы над Черном морем.
Три патрульных самолета американской и французской авиабазы курсировали у российских границ. Минобороны Великобритании официально подтвердило отправку британских солдат на белорусско-польскую границу. Военнослужащие якобы оказывают инженерную поддержку.