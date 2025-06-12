Сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска

Правительство Дональда Туска с натяжкой, но все же получило вотум доверия, голосование состоялось накануне. Процедура длилась более 7 часов, а перевес в пользу премьера и его Кабмина в итоге составил всего 33 голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Туска поддержали 243 депутата, в то время как 210 – проголосовали против, в надежде, что он наконец уйдет в отставку. Напомним, проведение вотума доверия было анонсировано через неделю после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах. Будучи противником проевропейского правительства Туска, новоизбранный лидер заявил, что намерен блокировать любые инициативы Кабмина, вредящие стране. В связи с этим Туск пошел на отчаянный шаг, чтобы заручиться симпатией сейма и удержаться на посту. Однако поддержка депутатов вовсе не означает, что правительству доверяет народ. Согласно новому социальному исследованию, почти половина опрошенных поляков хочет, чтобы Дональд Туск ушел в отставку.