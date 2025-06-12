Конная полиция разогнала протестующих, которые прошли маршем к мэрии Лос-Анджелеса

Около тысячи протестующих шли по центру города, когда полиция внезапно открыла огонь из так называемых «менее смертоносных» боеприпасов перед зданием мэрии. Морские пехотинцы США присоединятся к войскам национальной гвардии на улицах Лос-Анджелеса в течение двух дней, заявили официальные лица, и будут уполномочены задерживать любого, кто мешает сотрудникам иммиграционной службы во время рейдов или федеральным агентам, которые противостоят протестующим. Накануне американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о развертывании войск, несмотря на возражения губернатора Калифорнии, что вызвало общенациональную дискуссию об использовании вооруженных сил на территории США и спровоцировало новые протесты. Теперь они проходят также в Нью-Йорке, Атланте и Чикаго.