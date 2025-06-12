Водители такси перекрыли дороги, ведущие в Париж

Водители такси перекрыли машинами дороги, ведущие в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом они протестуют из-за реформы ценообразования.

Нововведения изменят порядок расчета стоимости проезда и по мнению демонстрантов, ставит под угрозу их доход. Несмотря на состоявшиеся на прошлой неделе переговоры между правительством и профсоюзами таксистов, соглашение не достигнуто. Чтобы присоединиться к акции протеста во французскую столицу приехали тысячи таксистов со всей страны.