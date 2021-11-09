Лукашенко о мигрантах: если кто-то думает, что они просто бегут за тысячи километров, это глупость. Всё четко организовано

Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пути, по которым мигранты пытаются сегодня попасть в Евросоюз, уверен Президент, хорошо продуманы заранее. Причем пролегают они не только по нашей территории, но говорить об этом Европе невыгодно. Там действует целая мафиозная структура по организации транзита мигрантов. Услуги перевозчиков хорошо оплачиваются, и таких проводников в странах Евросоюза более чем достаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств. Едут люди – идут на границу. Они вчера, это впервые было – около 2 000, а может, больше – сконцентрировались где-то в разных местах: в Минске, в Лесах. Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои: поляки, немцы, украинцы.