Лукашенко о мигрантах: если кто-то думает, что они просто бегут за тысячи километров, это глупость. Всё четко организовано
Новости Беларуси. О том, как в Евросоюзе организована мафиозная структура по транзиту мигрантов Александр Лукашенко 9 ноября рассказал в большом интервью российскому изданию. Острые вопросы с нашим Президентом обсудил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пути, по которым мигранты пытаются сегодня попасть в Евросоюз, уверен Президент, хорошо продуманы заранее. Причем пролегают они не только по нашей территории, но говорить об этом Европе невыгодно. Там действует целая мафиозная структура по организации транзита мигрантов. Услуги перевозчиков хорошо оплачиваются, и таких проводников в странах Евросоюза более чем достаточно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно. Они прилетают в аэропорт, в который коллективный Запад никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает. Сюда десятками ринулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств. Едут люди – идут на границу. Они вчера, это впервые было – около 2 000, а может, больше – сконцентрировались где-то в разных местах: в Минске, в Лесах. Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои: поляки, немцы, украинцы.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:
Вовлеченные в эту цепочку глобальную.
Александр Лукашенко:
Совершенно верно. И все за деньги. Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу: «приезжайте, мы вас примем». Там уже их ждут.
Игорь Коротченко:
Есть инфраструктура приема.
Александр Лукашенко:
Конечно. И знаете, они не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии. У кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревши бегут за тысячи километров, это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап. И абсолютно не главный.
Читайте также:
Лукашенко: «В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство»
Главред российского журнала взял интервью у Лукашенко: «Всё, что он сказал, крайне актуально для наших читателей»
Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке: «Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование»