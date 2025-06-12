В Северной Ирландии третий день продолжаются ожесточённые антимиграционные протесты

Северная Ирландия третий день находится в огне антимиграционных протестов. Начались беспорядки с изначально мирной акции: местные жители вышли на улицы, когда двух 14-летних подростков из Румынии, обвинили в попытке изнасилования ровесницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако очень скоро дело приняло серьезный оборот.

Минувшей ночью демонстранты вновь вступили в столкновения с полицией. Протестующие забрасывают их бутылками с зажигательной смесью и камнями. Правоохранители отвечают водометами и резиновыми пулями, но это не помогает взять ситуацию под контроль. Разъяренные местные жители продолжают громить и поджигать дома и машины иммигрантов. Сообщается о пострадавших и задержанных.