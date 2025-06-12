Прямой эфир

В Северной Ирландии третий день продолжаются ожесточённые антимиграционные протесты

12 июня 2025 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Северная Ирландия третий день находится в огне антимиграционных протестов. Начались беспорядки с изначально мирной акции: местные жители вышли на улицы, когда двух 14-летних подростков из Румынии, обвинили в попытке изнасилования ровесницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако очень скоро дело приняло серьезный оборот.

В Северной Ирландии третий день продолжаются ожесточённые антимиграционные протесты-2

Минувшей ночью демонстранты вновь вступили в столкновения с полицией. Протестующие забрасывают их бутылками с зажигательной смесью и камнями. Правоохранители отвечают водометами и резиновыми пулями, но это не помогает взять ситуацию под контроль. Разъяренные местные жители продолжают громить и поджигать дома и машины иммигрантов. Сообщается о пострадавших и задержанных.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска
12 июня 2025 08:42

Сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров
12 июня 2025 08:23

Вулкан на Гавайях устроил огненное шоу – высота фонтана достигла 100 метров

Конная полиция разогнала протестующих, которые прошли маршем к мэрии Лос-Анджелеса
12 июня 2025 08:21

Конная полиция разогнала протестующих, которые прошли маршем к мэрии Лос-Анджелеса