Британия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису. Что на это ответила Мария Захарова?

Спровоцировав проблемы в странах, из которых сегодня бегут тысячи людей, коллективный Запад отказывается брать на себя груз последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свергая режимы, участвуя в войнах и навязывая свои демократические устои, сейчас Европа и США пытаются снять с себя ответственность за потоки беженцев, обвиняя в происходящем других.

Татьяна Савчик, СТВ:

В очередной раз упрек прилетел в сторону России. Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила страну в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе, призвав надавить при этом на Беларусь, чтобы та прекратила кризис и пошла на диалог. Трасс уверяет, что сегодняшняя ситуация на белорусско-польской границе является «тщательно разработанной». В ответ на это заявление представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Лондон не имеет никакого права обвинять кого-то, пока сам не ответит за свои преступления.