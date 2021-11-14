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Британия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису. Что на это ответила Мария Захарова?

14 ноября 2021 11:58
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Спровоцировав проблемы в странах, из которых сегодня бегут тысячи людей, коллективный Запад отказывается брать на себя груз последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свергая режимы, участвуя в войнах и навязывая свои демократические устои, сейчас Европа и США пытаются снять с себя ответственность за потоки беженцев, обвиняя в происходящем других.  

Татьяна Савчик, СТВ:
В очередной раз упрек прилетел в сторону России. Глава МИД Британии Лиз Трасс обвинила страну в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе, призвав надавить при этом на Беларусь, чтобы та прекратила кризис и пошла на диалог. Трасс уверяет, что сегодняшняя ситуация на белорусско-польской границе является «тщательно разработанной». В ответ на это заявление представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Лондон не имеет никакого права обвинять кого-то, пока сам не ответит за свои преступления.    

Британия обвинила Россию в причастности к миграционному кризису. Что на это ответила Мария Захарова?-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:  
Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Лиз Трасс # Мария Захарова # Татьяна Савчик # Фотофакт

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