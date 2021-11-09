Лукашенко: «В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь центр Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда, на этом куске земли в центре, все войны разворачивались. Отсюда все начиналось – что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов «Леопардами»? Вы меня извините, мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, спокойно этому противостоим, мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними, потому что мы знаем, что если не дай бог мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава, я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет, знаете, героизма: схватил автомат и пошел на польскую границу (кстати, где я и служил в свое время пограничником). Нет, ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но, Игорь, мы на колени не станем.

Главред российского журнала взял интервью у Лукашенко: «Все, что он сказал, крайне актуально для наших читателей». Подробности читайте здесь.