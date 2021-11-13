«Беларусь здесь ни причём». Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе

Владимир Путин, президент России:

Это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военно-экономический характер. Военный – потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали – сейчас больше и больше там (на границе Беларуси и Польши) афганцев. Беларусь здесь ни причем. Мигранты шли же по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Беларусь, здесь ничего удивительного нет. Потому что в Беларуси, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода. Первое – это военно-политические причины. А есть и экономические. Очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов. Очень высокие. Скажем, хорошо работающий, работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, в том числе там, где нефть добывают, даже в «нефтянке» работающий, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие, скажем, в Федеративной Республике. Ну конечно, люди туда и тянутся. Зачем работать, да еще в условиях турбулентности, без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности, зачем там жить и работать, если можно не работать и в два, три раза больше получать.

Читайте также:

Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев

Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно

В ночь на 12 ноября на белорусско-польской границе едва не погибла беременная женщина