Имена лучших медиков страны объявят во Дворце Республики 12 июня

Имена лучших медиков страны объявят 12 июня во Дворце Республики. Итоги конкурса «Врач года» традиционно подводят в преддверии Дня медицинских работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переоценить труд представителей этой профессии – сложно. Они на страже здоровья нации, оказывают помощь в самых сложных ситуациях, дарят надежду и поддержку.

Квалификация наших медиков высоко востребована, и лучшая оценка их работы – доверие пациентов. За 2024 год на лечении в Беларуси побывали более 160 тысяч пациентов из 159 стран. У нас создана эффективная школа подготовки медицинских кадров. В профильных вузах обучаются около 5 тысяч студентов из-за рубежа. Впервые 20 граждан Экваториальной Гвинеи начнут получать образование в медвузах за счет государственного бюджета. Они удостоены гранта Президента Беларуси.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси:

Что касается представителей Экваториальной Гвинеи, это совместная работа Министерства здравоохранения с Министерством образования, Министерством иностранных дел по реализации поручения договоренностей глав государства Экваториальной Гвинеи и Александра Григорьевича Лукашенко. В этом году приедет 20 граждан Экваториальной Гвинеи, которые получили гранты на обучение. Они будут учиться за счет бюджетных средств из Фонда Президента в наших медицинских университетах.

Бренд белорусского медицинского образования – максимальная практикоориентированность. Это позволяет студентам полностью погружаться в профессию уже на этапе обучения.