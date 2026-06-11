Лукашенко обсудил с новым руководителем «Белкоммунмаша» будущее электробусов

У «Белкоммунмаша» – новый руководитель и амбициозные задачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, решение зависит не только от вверенного коллектива. Так, разговор зашел об электробусах, которые пока не могут полностью заменить нам другие виды транспорта.

Михаил Сыманович, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»: Вес батареи влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 километров, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно, если мы хотим, чтобы эта машина ехала и была легкая, технологии разработки батареи, системы накопления будут...

Александр Лукашенко:

То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?

Михаил Сыманович:

На данном этапе развития, наверное, да. Сейчас мы используем последние технологии. Но я думаю, что скоро мир шагнет вперед и появятся технологии более легких батарей. И тогда этот транспорт будет действительно транспортом.

Александр Лукашенко:

Вы видите эти легкие батареи, исходя из вашего опыта, или нет?

Михаил Сыманович:

Мы видим, что это возможно. В ближайшие уже 10 лет это возможно. И нужно быть к этому готовыми технически.