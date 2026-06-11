Лукашенко: все мы идеологические работники – от журналистов до Президента
О недовольстве спиленными деревьями и росте количества представителей белорусской фауны, да таком, что с автомобилистами на дорогах с трудом могут разминуться порой, Президент узнает из СМИ. Сразу несколько источников информации, включая классические и фундаментальные, ежедневно изучает Александр Лукашенко.
Потому стоит ли говорить о скрупулезности, с которой подбирают кандидатов на должности главных редакторов. Сегодня в клубе плюс один. В Год белорусской женщины должность главы издательского дома «Беларусь сегодня» заняла экс-главред «Звязды» Ольга Ануфриева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все мы идеологические работники. От журналистов до Президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют «прапагандыстами», потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся – значит, все к лучшему.
– Сами они согласны идти на эту должность?
– Конечно, с каждым собеседованием проведено.
– Согласились? Претензий больших к вам нет, идите и работайте. Представьте их, чтобы не получилось, что якобы они неизвестно откуда. Успехов. Но помните, что и за прошлое, и за настоящее спрос будет приличный. Так же, Ольга, как и всегда.
Но прежде чем отправиться на новое рабочее место, пару слов о планах коллегам, журналистам. Если кратко, потрясений и резких решений коллективу СБ ждать не стоит, а он, этот коллектив, в три раза больше прежнего для нового руководителя.
Ольга Ануфриева, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Коллектив, который я сегодня возглавила, я хорошо знаю, он работоспособный, он очень талантливый. Я думаю, что вместе мы справимся со всеми задачами, которые перед нами стоят.
Лукашенко – главе Минприроды: для вас, кроме Президента и Господа Бога, никого существовать не должно. Подробности.